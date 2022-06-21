قمصاني لممثلي أجهزة الإعلام: «موسم جدة» عزز الرؤى المستقبلية لصناعة الترفيه

جدة ـ عادل بابكير ـ تصوير خالد بن مرضاح

ما زال موسم جدة يجتذب المزيد من الزوار، ويعمل على استقطاب الشباب السعوديين من الجنسين في قطاعاته المختلفة، وذلك من أجل زيادة الفرص الوظيفية لهم وتدريبهم ورفع مؤشرات جودة الحياة في المجتمع، فضلا عن زيادة ضخ الفرص الاستثمارية بمختلف أنماطها.

وفي هذا السياق، أوضح المدير العام لموسم جدة نواف قمّصاني، أن الموسم بمثابة حراك ترفيهي وفني وثقافي، ساهم بصورة كبيرة في تفعيل آليات الرؤى المستقبلية لصناعة الترفيه، إلى جانب الإسهام في تعزيز برامج جودة الحياة، واستقطاب الاستثمارات وبناء شراكات عالمية، لها حضورها في الساحة الاقتصادية.

واستطرد قمصاني خلال لقائه مع ممثلي أجهزة الإعلام أول أمس بالمركز الإعلامي: إن الموسم ساهم في استقطاب عدد كبير من الشباب، وتم توظيفهم في قطاعات الموسم المختلفة، لافتا إلى أن الموسم كذلك عزز السيناريوهات الإيجابية لأفراد المجتمع وتفعيل موقع المملكة في التنافسية العالمية، إلى جانب إيجاد حراك ثقافي وفني متميز، موضحا أن مميزات الموسم تتمثل في الاستدامة وشمولية البرامج، وتقديم أكثر من 2800 فعالية من عروض وتجارب وألعاب ومعارض ومسارح وحفلات، إضافة إلى التنافسية في تقديم أكثر من 36 عرضاً وتجربة وفعالية تقام في المملكة للمرة الأولى، وأكثر من 6 فعاليات هي الأولى من نوعها في العالم. وفيما يتعلق بتوظيف الشباب قال: الموسم أوجد أكثر من 74 ألف وظيفة للمواطنين من الجنسين، وأن 80% من وظائف الموسم يديرها شباب سعوديون، كذلك أسهم في تعزيز توطين أكثر من 14 مهنة لزيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل وفقاً لرؤية المملكة 2030، إضافة لتعزيز الشراكة مع المجتمع والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة ورجال الأعمال والمستثمرين ووسائل الإعلام.

وأشار قمّصاني إلى الأثر الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للموسم، من خلال التفاعل الكبير من أهالي وزوار محافظة جدة بحضورهم فعاليات الموسم، والمشاركة في العروض والتجارب العالمية. من جانبها، أوضحت مديرة المركز الإعلامي الهنوف آل صالح، أن وسائل الإعلام قاطبة لها دورها في الترويج لموسم جدة، مؤكدة على عمق الشراكة المثمرة بين الموسم ووسائل الإعلام كافة.

ونوهت الهنوف آل صالح بما تحقق من نجاحات إعلامية لموسم جدة؛ أثمرت عن ما يزيد عن 15 ألف مادة إعلامية منشورة في 790 منصة إعلامية بأكثر من 26 لغة عالمية في 68 دولة، وشاهد محتواها المرئي أكثر من 250 مليون شخص.