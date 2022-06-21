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طريقة عمل بوب كورن الدجاج

نيفين عباسaccess_time22 / ذو القعدة / 1443 هـ      21 يونيو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

بوب كورن الدجاج من الاطباق المحببة خاصة لدى الأطفال

المقادير اللازمة

500 جرام صدور دجاج مخلية مقطعة مكعبات صغيرة
½ ملعقة صغيرة ملح
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة صغيرة بودرة بصل
1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم
1 كوب دقيق
1 بيض
½ كوب حليب
1 كوب بقسماط
½ ملعقة صغيرة كاري
½ ملعقة صغيرة بهارات دجاج
½ ملعقة صغيرة بابريكا حارة
زيت غزير للقلي

طريقة العمل

في وعاء عميق يُخلط الدقيق، بودرة البصل، بودرة الثوم، الفلفل، الملح، الكاري، البهارات، والبابريكا.
في وعاء آخر يُخفق اللبن مع البيض جيداً.
تُغمس قطع الدجاج في الدقيق، وتُغطى جيداً ثم تُغمس في خليط الحليب والبيض، وأخيراً تغمس في البقسماط وتُغطى جيداً.
تُكرر الخطوة السابقة حتى انتهاء الكمية.
يُسخن الزيت على درجة حرارة متوسطة ثم يُحمر حتى يكتسب اللون الذهبي ويُرفع على مناشف ورقية.
يُقدم بوب كورن الدجاج مع البطاطس المقلية أو حسب الرغبة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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