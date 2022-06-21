شاهد: تحطم سيارة رونالدو الخارقة “بوغاتي فيرون”!

تعرضت سيارة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو من نوع “بوغاتي فيرون” إلى حادث في وقت متأخر الاثنين 20 يونيو، بحسب وسائل إعلام.

وتهشمت أجزاء من سيارة رونالدو بعد عملية شحنها من مدينة مانشستر الإنجليزية إلى مايوركا الإسبانية حيث يقضي حاليًا عطلته الصيفية.

بحسب يومية “ديلي ميل” البريطانية، فإن سيارة رونالدو اصطدمت بجدار أحد المنازل في منتجع “سا كوما” وكان يقودها أحد موظفي اللاعب.

نجم مانشستر يونايتد كان قد اشترى السيارة عام 2018 بمبلغ يقارب 1.7 مليون جنيه إسترليني، وتعد ثالث أغلى سيارة في أسطوله الخاص.

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وتتتصدر سيارة “بوغاتي سينتوديتشي” قائمة أسطول رونالدو بـ 8.5 مليون جنيه إسترليني، تليها سيارة “بوغاتي تشيرون” بقيمة 2.15 مليون.

ووصل رونالدو (37 عامًا) إلى مايوركا رفقة أطفاله الـ5 يوم 14 يونيو، وقد شحن عددًا من سياراته بعيدًا عن بوغاتي فيرون” منها “مرسيدس بنز جي كلاس”.