«أجير» تتيح الإعارة لدى منشآت الطوافة والإعاشة.. الحج والعمرة: فرصة لاحقة لمن لم يحالفه الحظ بالقرعة الإلكترونية

مكة المكرمة ـ البلاد

أوضحت وزارة الحج والعمرة أن من لم يحالفه الحظ في القرعة الإلكترونيّة التي أجريت الأسبوع الماضي لاختيار المرشحين لأداء الحج من حجاج الداخل، ستكون لديه فرصة لاحقة بالفرز التالي، عندما تتوفّر مقاعد بديلة أو إضافيّة.

وأضافت الوزارة أنه يمكن للمرشحين للحج إلغاء التصريح الصادر لأداء الحج لموسم 1443هـ. ودعت الراغبين في إلغاء التصريح للقيام بذلك عبر منصة أبشر، ثم من خلال المسار الإلكتروني للحجاج من داخل المملكة أو تطبيق اعتمرنا، مع طلب استرجاع المبالغ المدفوعة. من ناحية أخرى، أتاحت منصة “أجير” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للأفراد والمنشآت والشركات والمؤسسات الموجودة في سوق العمل السعودي، التي تعمل في مختلف القطاعات إمكانية استعراض الفرص الوظيفية المتاحة عبر المنصة ورفع السير الذاتية للقوى العاملة، من الراغبين بإعارة خدماتهم والعمل لدى منشآت الطوافة والإعاشة وغيرها من المنشآت والمؤسسات المشاركة في موسم الحج بمنطقة مكة المكرمة.

ودعت المنصة جميع المنشآت والمؤسسات التي تعمل في القطاعات التالية: قطاع الإعاشة، التموين، النظافة والشغيل والصيانة، إلى المشاركة في رفع السير الذاتية للقوى العاملة المُراد إعارتها للمنشآت المشاركة في موسم الحج عبر الموقع الإلكتروني لمنصة “أجير”: Ajeer.com.sa. وأعلنت المنصة في وقت سابق عن إتاحتها لخدمة “أجير الحج” التي تُمكن الراغبين من السعوديين والمقيمين بالعمل في موسم الحج من استخراج تصريح العمل.



يُذكر أن هذه الخدمة المتاحة عبر منصة “أجير” تسهم في إدارة وتنظيم العمل بموسم الحج، وتغطية احتياجات المنشآت المشاركة في الموسم من خلال عرض الفرص الوظيفية والاستفادة من خدمات القوى العاملة المتوفرة داخل السوق السعودي، وتقليل الاعتماد على الاستقدام الخارجي. إلى ذلك شارك 42 متطوعاً ومتطوعة تابعين لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية في تقديم الخدمات الإسعافية لضيوف الرحمن القادمين من جمهورية العراق الشقيقة عبر منفذ جديدة عرعر البري.

وجهز الفرع 5 فرق إسعافية تزامناً من دخول الدفعات الأولى من الحجاج لتغطية جميع أرجاء المنفذ التي تعمل على مدار الساعة بالخدمات الطبية والإسعافية بالتنسيق مع مستشفى جديدة عرعر العام لاستقبال الحالات الطارئة. يُذكر أن عدد حجاج بيت الله الحرام من العراق الذين عبر المنفذ على مدار الستة أيام الماضية تجاوز الـ 8 آلاف حاج.