هل رفض روديغير برشلونة؟ اللاعب يجيب!

قال مدافع ريال مدريد الإسباني الجديد، الألماني أنطونيو روديغير (29 عامًا) إنه رفض عرضًا من الغريم برشلونة، في تصريحات أدلى بها الاثنين 20 يونيو.

وتحدث روديغير إلى وسائل الإعلام في المؤتمر التقديمي الرسمي، الذي ظهر خلاله مع رئيس ريال مدريد فلورينتينو بيريز، وسط اهتمام إعلامي كبير.

روديغير انتقل إلى ريال مدريد صيف 2022 الجاري قادمًا من تشيلسي الإنجليزي في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع النادي اللندني.

وحاولت أطراف عديدة استقطاب روديغير خلال الأسابيع الأخيرة، من بينها برشلونة وفرق إنجليزية وفرنسية، لكنه اختار في الأخير ريال مدريد.

وقال روديغير في المؤتمر الصحفي: “كان هناك عرض من برشلونة لكنني أخبرت وكيل أعمالي، ريال مدريد أو لا شيء”.

يضيف: “تحدثت مع المدرب أنشيلوتي في شهر أبريل الماضي، لقد كانت لحظة مهمة حيث اتخذت قراري باللعب لصالح ريال مدريد حينها”.

يستكمل: “سأقدم كل شيء للنادي، أريد الفوز بأكثر ألقاب ممكنة، هنا حيث عقليلة الفوز الدائمة، لقد أظهروا ذلك في السنوات الأخيرة”.

سينضم روديغير إلى قائمة مدافعي ريال مدريد للموسم المقبل 2022-2023 التي تضم أسماء لامعة مثل ألابا وميليتاو وناتشو وكارفاخال وميندي.