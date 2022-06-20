موسم جدة ينعش السياحة البحرية بفعاليات رياضية جديدة

جدة- خالد بن مرضاح

تستقطب “جدة ويفز” خلال موسم جدة الكثير من الزوار من عشاق الفعاليات البحرية المتنوعة والرياضات المائية التي باتت تجذب عشاقها من داخل جدة وخارجها بالإضافة للكثير من السياح الذين يبحثون عن مثل هذه الفعاليات لممارسة رياضاتهم المحببة.

وترى مدربة الغوص ومنظمة الرحلات البحرية “نسرين جان” أن الرياضات البحرية لا تتوقف طوال العام في مدينة جدة، إلا أنها نشطت منذ بدء الموسم أكثر، وذلك يعود لدخول عدة أنشطة جديدة ورياضات مثل رياضة “الفلاي بوردنق” أو الزلاجات المائية الطائرة بارتفاع 30 متراً، إلى جانب تجارب القوارب وركوب “الجت سكي”، و”التجديف”، و”دراجات شيلر” المائية، وغيرها إضافة إلى رياضة الغوص المعتادة.

وتضيف: أن هناك الكثير من الأنشطة البحرية إلا أن تسليط الضوء عليها عن كثب من خلال برامج موسم جدة جعلتها متاحة لأكبر عدد من الناس وذلك عبر الوصول السهل إليها من خلال التطبيقات ومواقع الحجوزات الرسمية التي تم توفيرها، وتجربتها بشكل آمن وتحت إشراف الجهات المنظمة مما جعلها وجهة أولى في الموسم خصوصاً من الزوار القادمين من خارج جدة والذين نشاهد على أغلبهم فرحة خوض التجربة لأول مرة سواء في الغوص أو التجديف أو الفلاي بوردينق التي أصبحت رائجة بشكل كبير بين الشباب والشابات من محبي المغامرات.

ويؤكد الكابتن وائل حامد الذي يمارس عدة رياضة بحرية من أهمها تدريب الغوص منذ أكثر من 14 عام على الرواج الكبير للأنشطة البحرية خلال الموسم بعد أن كانت ممارستها تقتصر على فئات محدودة من أهالي المنطقة وبعض الزوار الذين يأتون بشكل خاص لممارسة هواياتهم البحرية، مشيراً إلى إضافة العديد من الرياضات التي لم تكن موجودة من قبل وكان عشاقها يبحثون عنها بالسفر لممارستها والتمتع بها، ولكن اليوم أصبحت متوفرة في جدة بأعلى مقاييس الأمان والجودة.

وتعد “جدة ويفز” إحدى مناطق الفعاليات التي تتميز بتنوع الخيارات فيها وتتعدد فعالياتها وأنشطتها البحرية التي تتيح للزائر الاستمتاع بتجربة التجارب المائية الحماسية، والاستمتاع بأجواء البحر الجميلة، وتتمركز النشاطات السياحية المائية الاحترافية في منتجعات وشاليهات جدة الموجودة على البحر المفتوح المعروف بـ”شرم أبحر الشمالي” الذي يقدم باقات متنوعة للعوائل وعشاق الرياضات البحرية.