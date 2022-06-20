«جدار الأمثال» يحكي إرث الماضي العريق

جدة ـ نجود النهدي

تعد الأمثال الشعبية حصيلة تجارب وقصص وأحداث حياتية عاشها من كانوا بالماضي، وتعكس العادات والتقاليد التي كانت سائدة بمجتمعهم قديماً، وظلت باقية وتتداول حتى وقتنا الحاضر.

وحرص موسم جدة بفعالياته المتنوعة داخل جدة التاريخية أن يوثق تلك الأمثال التي يغلب عليها طابع الفكاهة والعبرة من خلال مجموعة منها وضعت داخل ركن عرف “بجدار الأمثال” جمع بداخله مجموعة من الأمثال التي تصف الحياة والمجتمع قديماً.

وجذب جدار الأمثال العديد من زوار المنطقة للتعرف على ثقافة المجتمع من خلال الأمثال التي تعد موروثًا ثقافيًا وجزءًا من التراث الشعبي الذي ظل يتناقل بين الأجيال.

وتعد منطقة جدة التاريخية غنية بالثقافة المتنوعة وتنوع تراث أهل المنطقة منذ القدم؛ كون سكانها عاصروا التجارة ومارسوها، وتمسكوا بموروثهم الجميل وعاداتهم القديمة والتي لازال التاريخ يدونها حتى اليوم.

وتعد “جدة التاريخية” أحد أبرز المعالم التاريخية المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي باليونسكو، بما تتميّز به من مخزون تراثي وحضاري ضارب في أعماق التاريخ، كما تستقبل الزوار في أربع مناطق رئيسة، هُيئت بالعديد من الفعاليات والمسارح والصور التاريخية، وشارع الرسامين، و”البروجيكشن”، والعروض المرئية والتاريخية المميزة التي ستعيد ذكريات الماضي الجميل.

وتتميّز جدة التاريخية بالفن المعماري الجميل وبمبانيها التراثية، مثل آثار سور جدة، وحاراتها التاريخية مثل ” حارة المظلوم، حارة الشام، حارة اليمن، وحارة البحر “، كما تحتضن عدداً من المساجد التاريخية والأسواق والمطاعم والمقاهي الشعبية. وتجسّد فعاليات “جدة التاريخية” الهوية الجديدة لموسم جدة 2022 التي تعبّر عن التنوع الثقافي للمدينة، وتعدد المقومات التاريخية والسياحية والثقافية والترفيهية التي تتميّز فيها، إضافة إلى رؤية إدارة الموسم في توفير مختلف الخيارات لسكان عروس البحر الأحمر وزوارها من جميع الأعمار والجنسيات، وإبراز مدينة جدة كوجهة سياحية دائمة في المنطقة.

وتستقطب جدة التاريخية سنوياً العديد من زوار وضيوف المملكة الذين يحرصون على زيارة هذا الموقع الحضاري الجميل، الذي يحكي حقبة من التاريخ العريق، ويبرز تراث جدة وحضارتها الثرية، حيث حرصت إدارة موسم جدة على استثمار المقومات التاريخية والمخزون الثقافي الهائل الذي تتميّز به جدة في خلق مزيج فريد من الخيارات لزوار الموسم تظهر فيها هذه المقومات والفرص لتترجم الخصائص الفريدة التي تميز جدة، وتمنح زائرها كل الخيارات الجميلة.