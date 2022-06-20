توني كروس “يصدم” ريال مدريد!

زعم تقرير من يومية “آس” الإسبانية الاثنين 20 يونيو، أن الدولي الألماني توني كروس يرفض تجديد تعاقده مع ريال مدريد وسيرحل الصيف المقبل.

ينتهي عقد كروس (32 عامًا) مع الميرنغي بانقضاء الموسم المقبل 2022-2023، وسط تعتيم من اللاعب حول مستقبله في العاصمة الإسبانية.

“آس” ذكرت أن كروس يفضل خوض تجربة جديدة والرحيل عن ريال مدريد الصيف المقبل لعدة أسباب، أهمها شعوره بأن دوره في الفريق قد انتهى.

كروس على مشارف الـ33 فيما تعاقد ريال مدريد مؤخرًا مع اثنين من أفضل لاعبي أوروبا الواعدين في الوسط، وهما الفرنسيان تشاوميني وكامافينغا.

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النجم صاحب 102 مباراة دولية، أكّد عديد المرات أن مسألة تجديد عقده مع ريال مدريد تتوقف على مدى رؤيته المستقبلية وما يمكن أن يقدمه للنادي.

يمضي كروس حاليًا موسمه الـ8 تواليًا مع ريال مدريد بعد أن وفد إليه صيف عام 2014 قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني مقابل 25 مليون يورو.

وحصد كروس 17 لقبًا مع ريال مدريد، منها 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، وإجمالًا قدّم 83 تمريرة حاسمة من إجمالي 364 مباراة، كما سجّل 25 هدفًا.