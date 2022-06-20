تدريب وتوظيف بتقنية المعلومات

الرياض- البلاد

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” والأكاديمية السعودية الرقمية، إحدى مبادرات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اتفاقية تعاون مشترك لدعم وتأهيل الكوادر الوطنية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لشغل الوظائف في منشآت القطاع الخاص، من خلال مشاركة الصندوق في تكاليف التدريب والتأهيل المناسب الذي يسهم في دعم الكوادر الوطنية في سوق العمل لرفع الإنتاجية الوطنية وتنمية المحتوى المحلي التقني؛ وذلك مواكبة لمتطلبات التحول الرقمي انطلاقاً من رؤية المملكة 2030.

ووقع اتفاقية الدعم النائب المدير العام للأعمال في صندوق تنمية الموارد البشرية فراس بن عبدالعزيز أباالخيل والرئيس التنفيذي للأكاديمية السعودية الرقمية محمد بن عبدالمحسن السحيم، بحضور نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبد الرحمن العوهلي ومدير عام الصندوق تركي بن عبدالله الجعويني.

وتقتضي الاتفاقية دعم تنفيذ برامج تدريبية مرتبطة بالتوظيف في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لمدة 12 شهراً لـ500 مستفيد ومستفيدة وتوظيفهم في القطاع الخاص وضمان استقرارهم وظيفياً بعد إتمام فترة التدريب.