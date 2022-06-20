الرياضة

بايرن ميونيخ “يُقيّد” ليفاندوفسكي!

محمد ابو الوفاaccess_time21 / ذو القعدة / 1443 هـ      20 يونيو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
روبرت ليفاندوفسكي

يواصل نادي بايرن ميونيخ الألماني الضغوطات على لاعبه البولندي روبرت ليفاندوفسكي للبقاء مع الفريق خلال مجريات الموسم المقبل 2022-2023.

 

ليفاندوفسكي (33 عامًا) أعلن في عديد المناسبات علنًا أنه لا ينوي تجديد عقده مع بايرن ميونيخ، وإنه يرغب فقط في الرحيل إلى برشلونة الإسباني.

 

ومع ذلك يمارس بايرن ميونيخ ضغوطات في الإطر القانونية من أجل الإبقاء على خدمات اللاعب، الذي ينتهي ينتهي عقده بانقضاء موسم 2022-2023.

 

آخر تلك المستجدات في قضية ليفاندوفسكي وبايرن ميونيخ، كان حديث الرئيس الفخري للنادي وأيقونته أولي هونيس مع قناة “Sport1” الألمانية.

 

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وقال هونيس إن بايرن ميونيخ سيمتلك فريقًا رائعًا الموسم المقبل مع ليفاندوفسكي وإن اللاعب يواصل تدريباته بجدية استعدادًا للموسم الجديد.

 

وأضاف: “ستشرق الشمس من جديد على بايرن ميونيخ وليفاندوفسكي، يجب أن يبقى اللاعب على الأقل هذا الصيف، ثم نرى ماذا يحدث بعد ذلك”.

 

سجّل ليفاندوفسكي 344 هدفًا من إجمالي 374 مباراة خاضها مع بايرن ميونيخ منذ وفادته صيف عام 2014 من بوروسيا دورتموند في صفقة مجانية.

 

شاهد أهداف ليفاندوفسكي في موسم 2021-2022 

 

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