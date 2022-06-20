اليوناني ديميتريس مدرباً لقبضـة الدانة

الدمام- حمودالزهراني

نجحت إدارة نادي الخليج برئاسة المهندس علاء الهمل في التعاقد مع المدرب اليوناني ديميتريس ديميترولاس ، للإشراف على الفريق الأول لكرة اليد في منافسات الموسم الرياضي المقبل 2022-2023 ، إذ سبق أن درب اليوناني عدد من الأندية منها فريق أثينا اليوناني وحقق معهم الثلاثية الدوري والكأس والكأس الأوروبي في موسم 2021 .

وفي ذات السياق، أكد علي المحسن نائب رئيس مجلس إدارة النادي والمشرف على كرة اليد بنادي الخليج ، أن فريق العمل يبذل جهودا كبيرة لتجهيز الفريق للموسم القادم والتعاقد مع المدرب اليوناني خطوة مهمة لبداية الاعداد بشكل صحيح، حيث سيبدأ الاعداد بشكل رسمي بدايه يوليو القادم ، مؤكداً ان ادارة النادي وفريق العمل يسعيان لتدعيم الفريق خلال الفترة القادمة لإضافة عناصر تضيف القوة للفريق.

الجدير بالذكر أن مجلس ادارة نادي الخليج جددت عقد المدرب الثاني للفريق موسى هزاع كما جددت عقد المحترف الصربي نيمانيا وكذلك عقود كل من ماجد أبو الرحى وعبدالله العلي.