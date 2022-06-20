الرياضة

اليوناني ديميتريس مدرباً لقبضـة الدانة

صحيفة البلادaccess_time21 / ذو القعدة / 1443 هـ      20 يونيو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

 

الدمام- حمودالزهراني
نجحت إدارة نادي الخليج برئاسة المهندس علاء الهمل في التعاقد مع المدرب اليوناني ديميتريس ديميترولاس ، للإشراف على الفريق الأول لكرة اليد في منافسات الموسم الرياضي المقبل 2022-2023 ، إذ سبق أن درب اليوناني عدد من الأندية منها فريق أثينا اليوناني وحقق معهم الثلاثية الدوري والكأس والكأس الأوروبي في موسم 2021 .

وفي ذات السياق، أكد علي المحسن نائب رئيس مجلس إدارة النادي والمشرف على كرة اليد بنادي الخليج ، أن فريق العمل يبذل جهودا كبيرة لتجهيز الفريق للموسم القادم والتعاقد مع المدرب اليوناني خطوة مهمة لبداية الاعداد بشكل صحيح، حيث سيبدأ الاعداد بشكل رسمي بدايه يوليو القادم ، مؤكداً ان ادارة النادي وفريق العمل يسعيان لتدعيم الفريق خلال الفترة القادمة لإضافة عناصر تضيف القوة للفريق.

الجدير بالذكر أن مجلس ادارة نادي الخليج جددت عقد المدرب الثاني للفريق موسى هزاع كما جددت عقد المحترف الصربي نيمانيا وكذلك عقود كل من ماجد أبو الرحى وعبدالله العلي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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