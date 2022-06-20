«التجارة» تسحب 700 عينة من جميع أنواع الوقود والزيوت

جدة : البلاد

سحبت فرق وزارة التجارة 700 عينة حتى الآن من جميع أنواع الوقود والزيوت لفحصها ضمن جهود الوزارة خلال الحملة الرقابية الشاملة تحت إشراف اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود للتأكد من جودة المنتجات البترولية.

حيث قالت التجارة عبر حسابها الرسمي في “تويتر” “ضمن جهود الوزارة خلال الحملة الرقابية الشاملة تحت إشراف اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، تقوم الفرق الرقابية بسحب عينات من جميع أنواع الوقود والزيوت وفحصها لدى المختبرات المعتمدة للتأكد من جودة المنتجات البترولية، والتي وصلت إلى 700 عينة حتى الان”.