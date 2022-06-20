الإقتصاد

«التجارة» تسحب 700 عينة من جميع أنواع الوقود والزيوت

صحيفة البلادaccess_time21 / ذو القعدة / 1443 هـ      20 يونيو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

سحبت فرق وزارة التجارة 700 عينة حتى الآن من جميع أنواع الوقود والزيوت لفحصها ضمن جهود الوزارة خلال الحملة الرقابية الشاملة تحت إشراف اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود للتأكد من جودة المنتجات البترولية.

حيث قالت التجارة عبر حسابها الرسمي في “تويتر” “ضمن جهود الوزارة خلال الحملة الرقابية الشاملة تحت إشراف اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، تقوم الفرق الرقابية بسحب عينات من جميع أنواع الوقود والزيوت وفحصها لدى المختبرات المعتمدة للتأكد من جودة المنتجات البترولية، والتي وصلت إلى 700 عينة حتى الان”.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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