استثمار بمشروع الحافلات في المدينة

المدينة المنورة – البلاد

أعلنت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص عن بدء مرحلة إبداء الرغبات أمام المستثمرين لمشروع حافلات المدينة المنورة، أحد مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن المنبثق من رؤية المملكة 2030، حيث شهدت المدينة المنورة خلال الأعوام الماضية زيادة في عدد السكان والزوار، مما أسهم في ارتفاع معدل ملكية المركبات الخاصة مما يؤدي إلى ازدحام الطرق.

وأكدت الهيئة أن هذه المبادرة تهدف إلى إقامة شراكة مع القطاع الخاص وفق نموذج التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والصيانة في مجال النقل العام في المدينة المنورة، مما يساعد على تخفيف الازدحام المروري وزيادة كفاءة وسائل النقل العام.

ويتضمن المشروع إنشاء ثلاثة مسارات للحافلات الترددية في المدينة المنورة، حيث يبدأ المسار الأول للحافلات السريعة من أُحُد إلى مسجد قباء بطول 16.2 كلم ويضم 12 محطة مع منطقتين لإيقاف المركبات وركوب الحافلات، والمسار الثاني للحافلات السريعة من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي مروراً بالمسجد النبوي ويستمر إلى أن يصل مسجد الميقات بطول 38 كلم يضم 24 محطة مع ثلاث مناطق لإيقاف المركبات وركوب الحافلات، والمسار الثالث يبدأ من شرق طريق القصيم (خط الهجرة) إلى مسجد الأمير عبدالمجيد بطول 10.4 كلم يضم 10 محطات مع منطقة واحدة لإيقاف المركبات وركوب الحافلات، بالإضافة إلى حافلات التغذية وهي شبكة مكونة من حلقات بطول 3 كلم تدور حول المحطات تضم أسطولاً من حوالي 160 حافلة لتوصيل الركاب إلى خط الحافلات السريع وخدمة حافلات ذات الأولوية، وحافلات التوزيع وتضم أسطولاً من حوالي 28 حافلة تعمل في مناطق سكنية محددة.