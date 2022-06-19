ميدان الحوراء للهجن يختتم السباق السنوي

أملج – سعود الجهني

اختتم ميدان الحوراء للهجن بأملج السباق السنوي والذي كان على شرف محافظ أملج نايف المريخي وحضور ورئيس ميدان الحوراء للهجن مفلح الفايدي.

وقد كان البرنامج على يومي الجمعة والسبت بفعاليات صباحية ومسائية استقطبت الكثير من الملاك من مناطق عدة من المملكة وكان التنافس على أشده بينهم وقد اشتمل يوم الجمعة الموافق ١٤٤٣/١١/١٨هـ على أشواط المفاريد وكانت ١٢ شوط شوطين منها رئيسية على جوائز نقدية ورموز وقد حصد الشوط الاول الرئيسي بكار مفاريد رئيسي الأول “احتياط” لمالكها عايد بن حماد الفايدي وحصل على الشوط الأول قعدان مفاريد رئيسي الأول “السياسي” للمالك مقبل بن محمود الفايدي

وتوالت باقي الأشواط وفي مساء الجمعة حظي بتشريف راعي الحفل مقر الاحتفال بمعية المشائخ ورجال الأعمال وجمهور الهجن والخيل وأذن بإنطلاق ٣ أشواط هجن منها شوط ماراثون براكب بشري سعودي نال استحسان الجميع لما له من أصالة وقد كانت نتيجة شوط الماراثون

الاول سليٓم مسعود الجهني

الثاني ابراهيم عويض البلوي

الثالث رامي صالح الجهني

وشوط خيل مشاركة من لجنة فرسان أملج حظي بقبول وحضور جماهيري كبير لما لها من شعبية . وقد حصل مربط الدقم على المركز الاول والخيال احمد سلمي العلوني