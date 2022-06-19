طريقة عمل أكواب موس الخوخ

يتكون هذا الموس من الخوخ مع الحليب المكثف والحليب المبخر الذي يوفر نكهة وملمس خاص جدًا للحلوى كما أنه يحتوي على دهون أقل من الكريمة

المقادير اللازمة

عصير خوخ 250 جم

حليب مبخر 200 مل

حليب مكثف 80 جرام

الجيلاتين 3 أوراق تعادل 5 جرام

خوخ كمبوت

طريقة العمل

اغمري أوراق الجيلاتين في وعاء به الكثير من الماء البارد واتركيه لبضع دقائق

ضعي الخوخ في عصير الخوخ في إناء الخلاط

نضيف الحليب المبخر والحليب المكثف

نخفق جميع المكونات حتى ينضج الخوخ ناعم

في هذه المرحلة ستكون صفائح الجيلاتين رطبة

ضعي 4 ملاعق كبيرة من عصير الخوخ في وعاء وسخنيه لبضع ثوان في الميكروويف

صفي الماء من الجيلاتين وضعيه في وعاء مع العصير الساخن

يخلط جيدا حتى يذوب تماما

يسكب المزيج من الشراب والجيلاتين في الخلاط ونقلب جيدًا حتى يتجانس مع خليط الخوخ

نوزع موس الخوخ في أكواب صغيرة ونغطيها ونحتفظ بها في الثلاجة لتبرد

ثم تقدم