طريقة عمل أكواب تشيز كيك الفراولة

إذا كنتِ ترغبين فى تحضير الحلويات التي تقدم في أكواب فهذه الوصفة سهلة وبدون فرن

المقادير اللازمة

80 جرام بسكويت بالزبدة

40 جرام زبدة ذائبة

200-250 جم فراولة

350 جرام جبنة كريمية

1 ملعقة سكر

فانيليا

1 ملعقة صغيرة من قشر الليمون

250 مل كريمة خفق بارد

طريقة العمل

افرمي البسكويت في الكبة

يخلط مع الزبدة المذابة

قسمي خليط البسكويت داخل أكواب واضغطي لأسفل قليلاً

اغسلي الفراولة وقطعيها إلى شرائح أو مكعبات

زيني جوانب الاكواب من الداخل بالفراولة

اخفقي كريمة الجبن مع السكر والفانيليا وقشر الليمون يقلب حتى يصبح مزيج كريمي

اخفقي الكريمة الباردة حتى تصبح قاسية واخلطيها بخليط الجبن الكريمي

ضعي خليط الجبن الكريمي على قاعدة البسكويت في الأكواب

يزين بالفراولة أو المربي ويقدم