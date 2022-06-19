المرأه صحة و عافية

طريقة عمل أكواب تشيز كيك الفراولة

نيفين عباسaccess_time20 / ذو القعدة / 1443 هـ      19 يونيو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

إذا كنتِ ترغبين فى تحضير الحلويات التي تقدم في أكواب فهذه الوصفة سهلة وبدون فرن

المقادير اللازمة

80 جرام بسكويت بالزبدة
40 جرام زبدة ذائبة
200-250 جم فراولة
350 جرام جبنة كريمية
1 ملعقة سكر
فانيليا
1 ملعقة صغيرة من قشر الليمون
250 مل كريمة خفق بارد

طريقة العمل

افرمي البسكويت في الكبة
يخلط مع الزبدة المذابة
قسمي خليط البسكويت داخل أكواب واضغطي لأسفل قليلاً
اغسلي الفراولة وقطعيها إلى شرائح أو مكعبات
زيني جوانب الاكواب من الداخل بالفراولة
اخفقي كريمة الجبن مع السكر والفانيليا وقشر الليمون يقلب حتى يصبح مزيج كريمي
اخفقي الكريمة الباردة حتى تصبح قاسية واخلطيها بخليط الجبن الكريمي
ضعي خليط الجبن الكريمي على قاعدة البسكويت في الأكواب
يزين بالفراولة أو المربي ويقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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