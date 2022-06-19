طريقة عمل أكواب تشيز كيك الفراولة

إذا كنتِ ترغبين فى تحضير الحلويات التي تقدم في أكواب فهذه الوصفة سهلة وبدون فرن
المقادير اللازمة
80 جرام بسكويت بالزبدة
40 جرام زبدة ذائبة
200-250 جم فراولة
350 جرام جبنة كريمية
1 ملعقة سكر
فانيليا
1 ملعقة صغيرة من قشر الليمون
250 مل كريمة خفق بارد
طريقة العمل
افرمي البسكويت في الكبة
يخلط مع الزبدة المذابة
قسمي خليط البسكويت داخل أكواب واضغطي لأسفل قليلاً
اغسلي الفراولة وقطعيها إلى شرائح أو مكعبات
زيني جوانب الاكواب من الداخل بالفراولة
اخفقي كريمة الجبن مع السكر والفانيليا وقشر الليمون يقلب حتى يصبح مزيج كريمي
اخفقي الكريمة الباردة حتى تصبح قاسية واخلطيها بخليط الجبن الكريمي
ضعي خليط الجبن الكريمي على قاعدة البسكويت في الأكواب
يزين بالفراولة أو المربي ويقدم