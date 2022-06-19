“جدة” تستضيـف نزال البحـر الأحمر لحسم لقب بطولة العالم للوزن الثقيــل

لقاء تاريخي في عـالم الملاكمة يجمع بين “جوشوا وأوسيك”

الرياض – هاني البشر

أعلنت وزارة الرياضة اليوم الأحد، عن استضافة المملكة لنزال العـودة لحسم لقب بطولة العالم للوزن الثقيل في الملاكمة “نزال البحر الأحمر”، بين الأوكراني “أولكسندر أوسيك” والبريطاني “أنتوني جوشوا”، في مدينة جدة يوم 20 أغسطس 2022م.

وكانت المواجهة الأولى بين الملاكمين قد شهدت فوز أولكسندر أوسيك على جوشوا، في نزال أقيم في سبتمبر الماضي من عام 2021م، على استاد توتنهام هوتسبير بلندن، بحضور 60 ألف متفرج، قبل أن يطالب “جوشوا” بلقاء العودة من جديد، وهو الأمـر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ منافسات الوزن الثقيل بعد العام 1999م، عندما واجه لينوكس لويس منافسه إيفاندر هوليفيلد.

وبهذه المناسبة، قال صاحب السمو الملكي الأميـر عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية: “نفخر في المملكة العربية السعودية باستضافة حدث عالمي وفريد من نوعه في لعبة الملاكمة، وهو ما يؤكد -ولله الحمد- حجم الاهتمام غير المسبوق الذي نحظى به من قبل قيادتنا الرشيدة، والدعم المباشر من سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- الذي يقف خلف كل هذه الاستضافات والأحداث العالمية التي أصبحت المملكة مقراً لها”.

وأضاف سموه: “نتطلع للترحيب بكلا الملاكمَيْن في المملكة، لإقامة هذا النزال المرتقب، والحاسم، والذي يشكل علامة فارقة في قائمة الأحداث الرياضية التاريخية التي تستضيفها بلادنا الغالية، مواصلين -بمشيئة الله- تحقيق مستهدفات رؤيتنا المباركة “رؤية المملكة 2030″، والمساهمة في جذب الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية الفريدة، ليستمتع بها أبناء المملكة، وشباب الوطن، والجمهور حول العالم”.

من جانبه، قال الأمير خالد بن عبدالعزيز الرئيس التنفيذي لوكالة Skill Challenge Entertainment المالكة لحقوق هذا النزال: “نتطلع للترحيب بالملاكمين العالميين هنا في أرض المملكة العربية السعودية، ونرحب بالعالم بأسره لمتابعة هذا الحدث والنزال الكبير هنا، من عروس البحر الأحمر جدة، مستندين على ما نحظى به -ولله الحمد- من دعم واهتمام غير مسبوق من قبل قيادتنا الرشيدة، وحرصها على استضافة بلادنا لأكبر وأهم الأحداث الرياضية العالمية، في مختلف الألعاب”.

وشهدت لعبـة الملاكمة في المملكة العربية السعـودية تطوراً كبيراً منذ العام 2019، وارتفاعاً في نسبة ممارسي اللعبة من الذكور والإناث إلى 300%، مقارنة بالعام 2019م، إلى جانب افتتاح 59 صـالة رياضية مخصصة لممارسة لعبة الملاكمة، فيما تقام العديد من البطولات المحلية تحت مظلة الاتحاد السعودي للملاكمة في جميع مناطق المملكة، فيما تسعى وزارة الرياضة لدعم الألعاب المختلفة، من خلال الاستضافات لرفع نسبة ممارسي الألعاب، وتحسين وتطوير البيئة الرياضية، وإلهام الرياضيين السعوديين بقيم ومبادئ الرياضة بمختلف أنواعها.

يذكر أن نزال لقب بطولة العالم للوزن الثقيل الذي سيقام في أغسطس المقبل، يعتبـر ثاني نزال عالمي تستضيفه المملكة، بعد النجاح الكبيـر الذي تحقق في النزال الذي أقيم في حلبة الدرعية ديسمبر 2019م، وكسبه البريطاني “آنتوني جوشوا” متوجاً بلقب بطولة العالم للوزن الثقيل للملاكمة، بعد فوزه على منافسه المكسيكي “آندي رويز” بمجموع النقاط، بعد انتهاء الجولة الأخيرة.