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القبضُ على (27) مخالفًا لترويجهم لحملات حج وهمية

صحيفة البلادaccess_time20 / ذو القعدة / 1443 هـ      19 يونيو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

قَبَضَتِ الجهاتُ الأمنيةُ في الأمن العام في إطار حملاتها الأمنية لرصد مكاتب الحملات الوهمية للحج والعمرة على مواطن،و(27) مخالفًا لنظامي الإقامة والعمل،ارتكبوا حوادثَ جنائيةً تَمَثَّلَتْ في الإعلان والتسويق لحملات حج وهمية في (4) مواقعَ بمنطقة الرياض و(2) في منطقة القصيم، والاستيلاءِ من ضحاياهم على مبالغ مالية، وهم (11) من الجنسية المصرية و(10) من الجنسية السورية و(2) من الجنسية الباكستانية و(2) من الجنسية السودانية و(2) من الجنسيتين اليمنية والبنجلادشية،حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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