طريقة عمل مربعات فادج الكراميل

كراميل مليئ بالزبدة ويصلح كهدية للاصدقاء

المقادير اللازمة

2 كوب سكر

1 كوب سكر بني

1 كوب شراب ذرة

كوب حليب مبخر

1 لتر كريمة خفق ثقيلة

1 كوب زبدة

1 1/4 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

طريقة العمل

تدهن صينية مقاس 12 × 15 بوصة

يمزج السكر والسكر البني وشراب الذرة والحليب المبخر وكريمة الخفق والزبدة في قدر متوسط ​​الحجم

يحرك بإستمرار

يرفع القدر عن النار عندما تصل درجة الحرارة إلى 250 درجة فهرنهايت

يضاف الفانيليا وتسكب ببطء في مقلاة مدهونة بالزبدة

اتركيها تبرد تمامًا وبمجرد أن تبرد قطعيها إلى مربعات ولفيها في ورق شمع