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طريقة عمل مربعات فادج الكراميل

نيفين عباسaccess_time19 / ذو القعدة / 1443 هـ      18 يونيو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

كراميل مليئ بالزبدة ويصلح كهدية للاصدقاء

المقادير اللازمة

2 كوب سكر
1 كوب سكر بني
1 كوب شراب ذرة
كوب حليب مبخر
1 لتر كريمة خفق ثقيلة
1 كوب زبدة
1 1/4 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

طريقة العمل

تدهن صينية مقاس 12 × 15 بوصة
يمزج السكر والسكر البني وشراب الذرة والحليب المبخر وكريمة الخفق والزبدة في قدر متوسط ​​الحجم
يحرك بإستمرار
يرفع القدر عن النار عندما تصل درجة الحرارة إلى 250 درجة فهرنهايت
يضاف الفانيليا وتسكب ببطء في مقلاة مدهونة بالزبدة
اتركيها تبرد تمامًا وبمجرد أن تبرد قطعيها إلى مربعات ولفيها في ورق شمع

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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