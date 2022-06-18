طريقة عمل كب كيك تشيز كيك الكرز

كب كيك تشيز كيك الكرز عبارة عن حلويات صغيرة الحجم مصنوعة من قاعدة جبنة كريمية ومغطاة بحشوة فطيرة الكرز إنها حلوى رائعة وبسيطة جدًا
المقادير اللازمة
400 جرام جبنة كريمية طرية
1 1/2 كوب سكر مقسم
1 1/2 ملعقة صغيرة فانيليا مقسمة
5 بيضات
1 كوب كريمة حامضة
1 1/2 كوب من حشوة فطيرة الكرز
طريقة العمل
في وعاء كبير اخفقي الجبن الكريمي مع كوب سكر و 1 ملعقة صغيرة فانيليا حتى يصبح المزيج ناعمًا
يضاف البيض واحدًا تلو الآخر ويضرب بعد كل إضافة
يصب الخليط في صينية مافن مبطنة بورق
اخبزيها لمدة 25-30 دقيقة عند 300 درجة
يجب أن يخرج العود الخشبي الذي يتم إدخاله في المنتصف نظيفًا
تبرد لمدة 5 دقائق على الأقل
في وعاء صغير تمزج القشدة الحامضة والسكر المتبقي والفانيليا حتى يصبح المزيج ناعمًا
يسكب فوق الكب كيك
اخبزيها لمدة 6-8 دقائق إضافية حتى تنضج
تبرد لمدة 10 دقائق قبل الانتقال إلى الرفوف السلكية لتبرد
ضعي حشو الفطيرة فوقها
برديها وتقدم