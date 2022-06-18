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طريقة عمل كب كيك تشيز كيك الكرز

نيفين عباسaccess_time19 / ذو القعدة / 1443 هـ      18 يونيو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

كب كيك تشيز كيك الكرز عبارة عن حلويات صغيرة الحجم مصنوعة من قاعدة جبنة كريمية ومغطاة بحشوة فطيرة الكرز إنها حلوى رائعة وبسيطة جدًا

المقادير اللازمة

400 جرام جبنة كريمية طرية
1 1/2 كوب سكر مقسم
1 1/2 ملعقة صغيرة فانيليا مقسمة
5 بيضات
1 كوب كريمة حامضة
1 1/2 كوب من حشوة فطيرة الكرز

طريقة العمل

في وعاء كبير اخفقي الجبن الكريمي مع كوب سكر و 1 ملعقة صغيرة فانيليا حتى يصبح المزيج ناعمًا
يضاف البيض واحدًا تلو الآخر ويضرب بعد كل إضافة
يصب الخليط في صينية مافن مبطنة بورق
اخبزيها لمدة 25-30 دقيقة عند 300 درجة
يجب أن يخرج العود الخشبي الذي يتم إدخاله في المنتصف نظيفًا
تبرد لمدة 5 دقائق على الأقل
في وعاء صغير تمزج القشدة الحامضة والسكر المتبقي والفانيليا حتى يصبح المزيج ناعمًا
يسكب فوق الكب كيك
اخبزيها لمدة 6-8 دقائق إضافية حتى تنضج
تبرد لمدة 10 دقائق قبل الانتقال إلى الرفوف السلكية لتبرد
ضعي حشو الفطيرة فوقها
برديها وتقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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