جمعيتا بناء والسرطان السعودية توقعان اتفاقية لخدمة المرضى المصابين

الدمام- حمود الزهراني

وقعت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية اتفاقية تعاون مع جمعية السرطان السعودية بهدف تنسيق الجهود والمبادرات المشتركة بينهما لتقديم خدمات للشرائح المستهدفة من مستفيدي بناء من الأيتام واليتيمات والأمهات .

ومثل جمعية بناء في توقيع المذكرة المدير العام عبد الله الخالدي ، كما مثل جمعية السرطان رئيس مجلس الادارة مي الجبر .

وتضمنت الاتفاقية تنسيق المجهودات بين الطرفين في تقديم خدمات ومبادرات لمستفيدي بناء ، كما تضمنت تبادل المعلومات لحالات المستفيدين من المصابين بمرض السرطان بما يتناسب مع كل حالة ، وتقديم المعرفة في خدمات البحث الاجتماعي بهدف التكامل مع جمعية السرطان ، ونصت الاتفاقية على المشاركة في تفعيل اللقاءات والبرامج لمستفيدي بناء بهدف رفع مستوى الوعي بالأورام ومسبباتها والوقاية منها وتنفيذ مبادرات خاصة بالطرفين أو أحد الأطراف ، كما تضمنت الاتفاقية الاسهام في تفعيل البرامج التنموية من خلال تزويد جمعية السرطان ببيانات مستفيدي جمعية بناء العاملين بنشاط توجيه المركبات ” مشروع تاكسي بناء ” من أجل التعاقد معهم لخدمة توصيل مستفيدات جمعية السرطان في التنقل من والى المستشفيات ومراكز العلاج وتلقي الخدمات الطبية او الاجهزة التعويضية ، واتفق الطرفان على التنسيق الاعلامي بينهما في ابراز المشاريع والمبادرات المشتركة .

وأعرب الخالدي عن سعادته بهذه الاتفاقية التي تمثل اضافة حقيقية لمستفيدي الجمعية من مرضى السرطان بما يحقق فوائد توعوية لهم وتساهم في علاجهم وتقديم المشورة لهم عن طريق جمعية متخصصة لها خبرتها في علاج ورعاية مرضى السرطان ، كما تأتي الاتفاقية ضمن الاتفاقيات والشراكات التي تقيمها الجمعية مع جهات عديدة وذلك بهدف خدمة مستفيديها .

كما أكدت مي الجبر أن هذه الاتفاقية سوف يكون لها أثر مباشر على المستفيدين من خلال التكامل بين جمعية السرطان السعودية وجمعية بناء وتعظيم أثر التوعية وضرورة الفحص المبكر مما يقلل فرص الاصابة بمرض السرطان بإذن الله .