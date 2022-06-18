تحطم مقاتلة إيرانية من طراز “إف-14”

طهران : د ب أ

تحطمت مقاتلة “إف-14” في إقليم أصفهان، وسط إيران، صباح اليوم السبت بسبب عطل فني بالمحرك، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الجمهورية (إرنا)، الرسمية، استنادا إلى بيان للجيش الإيراني.

وأوضحت أن الطيار ومساعده تمكنا من القفز بمقعديهما من الطائرة، ولكنهما أصيبا بجروح طفيفة، وقد تم نقلهما إلى المستشفى. وبحسب الوكالة، كانت الطائرة تقوم بمهمة غير محددة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذا هو ثاني حادث تحطم لطائرة في إقليم أصفهان خلال الفترة الماضية، بعد تحطم مقاتلة “إف-7” في الرابع والعشرين من شهر مايو الماضي، ومقتل طيارين اثنين.