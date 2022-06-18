الدولية

تحطم مقاتلة إيرانية من طراز “إف-14”

صحيفة البلادaccess_time19 / ذو القعدة / 1443 هـ      18 يونيو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

طهران : د ب أ

تحطمت مقاتلة “إف-14” في إقليم أصفهان، وسط إيران، صباح اليوم السبت بسبب عطل فني بالمحرك، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الجمهورية (إرنا)، الرسمية، استنادا إلى بيان للجيش الإيراني.

وأوضحت أن الطيار ومساعده تمكنا من القفز بمقعديهما من الطائرة، ولكنهما أصيبا بجروح طفيفة، وقد تم نقلهما إلى المستشفى. وبحسب الوكالة، كانت الطائرة تقوم بمهمة غير محددة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذا هو ثاني حادث تحطم لطائرة في إقليم أصفهان خلال الفترة الماضية، بعد تحطم مقاتلة “إف-7” في الرابع والعشرين من شهر مايو الماضي، ومقتل طيارين اثنين.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *