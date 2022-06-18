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أمير المدينة المنورة يستقبل مدير فرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة

صحيفة البلادaccess_time19 / ذو القعدة / 1443 هـ      18 يونيو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

المدينة المنورة : البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة مدير فرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة عبدالفتاح بن حسين سندي.

وأطّلع سموه خلال اللقاء على تقرير الديوان العام للمحاسبة المتضمن نتائج تقويم أداء عدد من القطاعات الخدمية في المنطقة وأبرز إنجازات وجهود الديوان.

وأكد الأمير فيصل بن سلمان أهمية الدور المناط بالديوان العام للمحاسبة في مراقبة وتحسين أعمال الجهات الحكومية بالمنطقة بهدف رفع كفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة للمستفيدين.

من جهته قدم سندي شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه المستمر لأعمال فرع الديوان الذي أسهم في تحقيق الفرع لعدد من الإنجازات .

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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