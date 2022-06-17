623 مليار ريال حجم التبادل التجاري بين السعودية وأمريكا

جدة : البلاد

أوضحت وزارة التجارة أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، بلغ في الأعوام الخمسة الماضية 623 مليار ريال.

وأضافت الوزارة أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 137 مليارًا عام 2017، و166 مليارًا عام 2018، و120 مليارًا عام 2019، و86 مليارًا عام 2020، و114 مليارًا عام 2021.

السعودية وأمريكا..

علاقات متجذرة، وتعاون وثيق. ⁩🇺🇸🇸🇦 pic.twitter.com/ld7DpwGFKm — وزارة التجارة (@MCgovSA) June 16, 2022

وأشارت إلى أن حجم الصادرات غير النفطية بين المملكة والولايات المتحدة لعام 2021 بلغ 8.5 مليار ريال، مسجلة زيادة بنسبة 100 % عن حجم الصادرات لعام 2020.

يذكر أن وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، قد عقد أمس (الخميس) جلسة مباحثات مع وزير التجارة الأمريكية جينا ريموند في واشنطن، تناولت تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.