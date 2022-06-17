ولي العهد يجتمع مع وزير الدفاع الماليزي

جدة : واس

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، مع معالي وزير الدفاع الماليزي السيد هشام الدين حسين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في المجالات الدفاعية، والسبل الكفيلة بتطويره.

حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، ومدير عام مكتب سمو وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس ركن طلال العتيبي.

فيما حضر من الجانب الماليزي معالي أمين عام وزارة الدفاع معيذ بن عبدالعزيز، ومعالي قائد القوات المسلحة الفريق أول حاج أفندي بن بوانج، ومعالي نائبة أمين عام وزارة الدفاع الدكتوراة شهرزاد بنت حاج أحمد، ومعالي مدير عام استخبارات الدفاع بالقوات المسلحة الفريق أحمد نوريحان بن جلال، والرئيس التنفيذي لمجلس صندوق القوات المسلحة أحمد ناظم بن عبدالرحمن.