وزير الطاقة: علاقات السعودية وروسيا دافئة مثل طقس الرياض

سان بطرسبرج – البلاد

أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن العلاقات بين السعودية وروسيا دافئة مثل طقس الرياض.

وأجرى الأمير عبدالعزيز بن سلمان أمس (الخميس)، محادثات مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي، تناولت مستقبل تحالف “أوبك+”.

من جهته، قال “نوفاك”، وفقا لـ”رويترز”: إن اجتماعه مع الأمير عبد العزيز بن سلمان كان مهما، موضحا أنهما بحثا التوقعات بشأن أسعار النفط وتوازن السوق، مشيرا إلى أنه أطلع وزير الطاقة على تطورات وضع إنتاج النفط الروسي، مؤكدا أنه من الضروري مواصلة العمل المشترك في “أوبك+” لتجنب انهيار سوق النفط.