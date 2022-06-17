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وزير الخارجية يلتقي نظيره الموريتاني ويبحثان توطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين

صحيفة البلادaccess_time18 / ذو القعدة / 1443 هـ      17 يونيو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

نواكشوط : البلاد

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والموريتانيين في الخارج الدكتور محمد سالم ولد مرزوك، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية إلى موريتانيا.

وجرى خلال اللقاء، عقد جلسة مباحثات رسمية، تم التأكيد فيها على عمق العلاقات القائمة بين المملكة وموريتانيا، وحرص البلدين على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

كما تناولت جلسة المباحثات سبل توطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين في ضوء رؤية المملكة 2030.

حضر اللقاء وجلسة المباحثات، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا محمد بن عايد البلوي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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