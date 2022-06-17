نظير مبادراتها في الإرشاد الأسري والعمل الخيري.. فاطمة تحصد جائزة «الملهم»

جدة ـ البلاد

تواصل المرأة السعودية نجاحاتها في مختلف القطاعات؛ باعتبارها شريكا أساسيا في الحراك التنموي بكافة أنماطه ومساراته.

ومن الكوادر السعودية النسائية التي أثبتت نجاحها في مجال الإرشاد الأسري والعمل الخيري، التربوية فاطمة صالح الغامدي، التي دخلت قائمة أكثر الشخصيات العربية إلهاماً في العام 2022 الجاري، عقب فوزها بجائزة” ملهم” الدولية في دورتها السادسة، وسوف يتم تكريمها بالقاهرة خلال الفترة من 28 إلى 29 يونيو الجاري، ضمن كوكبة من المسؤولين والوزراء والشخصيات الملهمة في العالمين الإسلامي والعربي، بحضور لفيف من الدبلوماسيين والإعلاميين وكبار المسؤولين والفنانين والكتاب ورواد وقادة المجتمعات.

وأعلن رئيس اتحاد رواد الأعمال العرب المهندس أحمد إبراهيم، فوز المستشارة والقيادية السعودية فاطمة صالح الغامدي بجائزة” ملهم” كونها أول سعودية تطلق مركزاً لحل المشاكل الزوجية وتأهيل الفتيات لليلة العمر، ونظير دورها البارز في نشر مفاهيم الشراكة في قطاع التربية والتعليم، ومبادراتها في الإرشاد الأسري والعمل الخيري، ودورها في تمكين المرأة السعودية وتحقيق مستهدفات رؤية الوطن 2030، من خلال تطوير العديد من الأعمال الفردية والجماعية وتحمل الضغوطات والصعوبات في التعامل مع كافة القطاعات وفق منهجية علمية تعكس مفاهيم الإيجابية في النجاح.

بدروها، أكدت الغامدي أن حصولها على الجائزة سيكون حافزاً للمزيد من الإنجاز والعمل، وتعزيز دور المرأة في كل المجالات التي تشارك بها، وعكس صورة إيجابية توازي الفرص العديدة التي منحت لها، مشيرة إلى أن المرأة السعودية، وفي ظل رؤية 2030، قدمت نفسها بالصورة التي تليق بها، ونقشت موقعها على الخارطة العالمية من خلال إنجازاتها وتفوقها، وأصبحت محط أنظار العالم وهي تجسد تميزها وتفردها.



وأطلقت فاطمة الغامدي خلال العام الماضي، أول مركز سعودي لحل المشاكل الزوجية وتأهيل الفتيات المقبلات على الزواج لليلة العمر تحت عنوان “شدن للإرشاد الأسري”، تقدم من خلاله الاستشارات الاجتماعية والنفسية والسلوكية، عبر برامج تأهيلية وتثقيفية وعلاجية، وتتمتع بعدد من العضويات المهمة منها الحوار الوطني والحوار الثقافي على مستوى المملكة، ولجنة شؤون الأسرة بإمارة منطقة مكة المكرمة، والجمعية الفيصيلية، وهي مؤلفة وكاتبة في عدد من المجالات، ومن أهم مؤلفاتها “رحيق التميز، أرجوحة الشراكة، الإرشاد النفسي المدرسي رؤية جديدة لمستقبل واعد، دور الإدارة المدرسية تجاه الإرشاد الطلابي”، وتعد الغامدي خبيرة في بناء المبادرات، ومن ضمنها “مبادرة أمان”، ومستشار أسري نفسي تربوي، ومدرب معتمد.

يذكر أن جائزة ملهم تكرم في دورتها الدولية السادسة عددًا من القيادات ورموز المجتمع العربي والخليجي والأفريقي، فضلاً عن رموز أهم الدبلوماسيين والإعلاميين وكبار المسؤولين ولفيف من كبار الفنانين والكتّاب ورواد وقادة المجتمعات، وتهدف الجائزة إلى ترسيخ مفهوم التحفيز وتقديم أهـم الشخصيـات ورمـوز المجتمع العربي والأفريقي ورصد وتقييم أهم المعايير الدولية لمفهوم التميز والنجاح، وتقديم نماذج قدوة للشباب وابتكار روح المنافسة بين المؤسسات والشخصيات على المستوى العربي والأفريقي وخلق عملية تواصل بين كافة القطاعات الحكومية والخاصة ورموز المجتمع والشخصيات الرائدة؛ بهدف تحقيق تنمية فعـّالة اقتصاديًا واستثماريًا على كافة الأصعدة، وتوطيد العلاقات الاقتصادية العربية والأفريقية.