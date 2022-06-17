نائب وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع التشادي

جدة : واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، معالي الوزير المنتدب لدى رئاسة جمهورية تشاد المكلّف بالدفاع الوطني وقدامى المحاربين، وضحايا الحرب وزير الدفاع الفريق داوود يحيى إبراهيم.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون في المجال الدفاعي، إضافة إلى بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير مكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

كما حضره من الجانب التشادي معالي المستشار الخاص لرئيس الجمهورية للأمن الوطني أحمدو إبراهيم أحمد، والمدير العام للاحتياطي الإستراتيجي العسكري اللواء عمر ديبي انتوا، وسفير جمهورية تشاد لدى المملكة زكريا فضل كتر، والملحق العسكري لجمهورية تشاد في المملكة العميد مسار هود آدم.