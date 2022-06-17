الثقافية

ماجدة الرومي تغرد بأروع أعمالها الفنية بجدة

صحيفة البلادaccess_time18 / ذو القعدة / 1443 هـ      17 يونيو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- خالد بن مرضاح

قدّمت قيثارة الغناء العربي النجمة ماجدة الرومي مجموعة من الأعمال الفنية الميزة خلال حفلها الاستثنائي الأول ضمن فعاليات موسم جدة، وتنظيم روتانا، وذلك على مسرح “جدة سوبر دوم” وسط حضور جماهيري كبير من عشاق الطرب الأصيل.

وحظيت الفنانة ماجدة الرومي باستقبال وترحيب كبير من جمهورها، لتستهل حفلتها بأغنية “عيناك”، ثم أغنية “إسمع قلبي”، وأغنية “لا تسأل” واغنية “مررت في خيالي”، كما قدمت لجمهورها مجموعة من أجمل أغانيها المميزة.

وقدمت الفنانة ماجدة مجموعة من أغانيها القديمة التي تفاعل الجمهور معها، كما صفق كثيراً لأغنية “يا بيروت” في ليلة فنية مميزة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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