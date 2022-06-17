ماجدة الرومي تغرد بأروع أعمالها الفنية بجدة

جدة- خالد بن مرضاح

قدّمت قيثارة الغناء العربي النجمة ماجدة الرومي مجموعة من الأعمال الفنية الميزة خلال حفلها الاستثنائي الأول ضمن فعاليات موسم جدة، وتنظيم روتانا، وذلك على مسرح “جدة سوبر دوم” وسط حضور جماهيري كبير من عشاق الطرب الأصيل.

وحظيت الفنانة ماجدة الرومي باستقبال وترحيب كبير من جمهورها، لتستهل حفلتها بأغنية “عيناك”، ثم أغنية “إسمع قلبي”، وأغنية “لا تسأل” واغنية “مررت في خيالي”، كما قدمت لجمهورها مجموعة من أجمل أغانيها المميزة.

وقدمت الفنانة ماجدة مجموعة من أغانيها القديمة التي تفاعل الجمهور معها، كما صفق كثيراً لأغنية “يا بيروت” في ليلة فنية مميزة.