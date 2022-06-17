لجنة شورية تناقش سبل تطوير الإعلام وتعزيز فرص توظيف الكفاءات الإعلامية

البلاد : متابعات

عقدت لجنة المياه والزراعة والبيئة في مجلس الشورى اجتماعاً -عبر الاتصال المرئي-، برئاسة نائب رئيس اللجنة الدكتورة عائشة بنت علي عريشي ناقشت خلاله العديد من الموضوعات المحالة إلى اللجنة لمناقشتها وتقديم تقاريرها المتضمنة توصياتها للمجلس.

وضمن الموضوعات التي ناقشتها اللجنة في اجتماعها أبرز ما ورد في التقرير السنوي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي للعام المالي 1442 /1443هـ، كما ناقشت أيضا التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1443/1442هـ.

كما درست اللجنة خلال الاجتماع التقرير السنوي للمركز الوطني للأرصاد للعام المالي 1443/1442هـ، والتقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر 1443/1442هـ، وذلك لرفع تقاريرها حيال التقارير لطرحها في جلسات المجلس القادمة.

من جانب آخر عقدت لجنة الإعلام في مجلس الشورى اجتماعاً -عبر الاتصال المرئي-، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الاستاذ عطا بن حمود السبيتي، ناقشت خلاله التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1443/1442هـ، المحال لها من المجلس لدراسته وتقديم تقريرها المتضمن رأيها حياله.

وبحثت اللجنة خلال الاجتماع أداء الوزارة والصعوبات والتحديات التي تواجهها، كما استعرضت اللجنة سبل تطوير الإعلام السعودي ، مؤكدةً في الوقت ذاته أهمية تعزيز فرص التوظيف للكفاءات الإعلامية، كما تطرقت الى أوجه دعم الإعلام الخارجي وطرق تطويره.

يذكر أن لجنة المياه والزراعة والبيئة، ولجنة الاعلام ضمن لجان مجلس الشورى المتخصصة التي تناقش الموضوعات التي تقع ضمن نطاق اختصاصاتها والتي تحال لها من المجلس، ومنها التقارير السنوية للجهات الحكومية، ومشروعات الأنظمة.