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شرطة الرياض تضبط عصابة نصب واحتيال

صحيفة البلادaccess_time18 / ذو القعدة / 1443 هـ      17 يونيو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

قبضت شرطة منطقة الرياض على (12) وافدًا من الجنسية اليمنية، و(6) مخالفين لنظام أمن الحدود، و(6) مقيمين مخالفين لنظام الإقامة لارتكابهم عمليات نصب واحتيال تمثلت في إنشاء وبث روابط إلكترونية وهمية مشابهة لإحدى المنصات الحكومية، والترويج لها، بادعاء تقديم خدمات من خلالها، والاستيلاء على الأموال من ضحاياهم، وتحويلها إلى خارج المملكة، مستخدمين وحدة سكنية بمدينة الرياض مقراً لجرائمهم، حيث ضبط بحوزتهم (33) هاتفًا متنقلًا و(15,616) ريالًا، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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