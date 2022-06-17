شرطة الرياض تضبط عصابة نصب واحتيال

الرياض : البلاد

قبضت شرطة منطقة الرياض على (12) وافدًا من الجنسية اليمنية، و(6) مخالفين لنظام أمن الحدود، و(6) مقيمين مخالفين لنظام الإقامة لارتكابهم عمليات نصب واحتيال تمثلت في إنشاء وبث روابط إلكترونية وهمية مشابهة لإحدى المنصات الحكومية، والترويج لها، بادعاء تقديم خدمات من خلالها، والاستيلاء على الأموال من ضحاياهم، وتحويلها إلى خارج المملكة، مستخدمين وحدة سكنية بمدينة الرياض مقراً لجرائمهم، حيث ضبط بحوزتهم (33) هاتفًا متنقلًا و(15,616) ريالًا، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.