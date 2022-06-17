ريال مدريد “يوقف” عمليات شراء اللاعبين

علّق رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورينتينيو بيريز، عمليات التعاقد مع لاعبين جدد بحسب ما صرّح به لبرنامج “شيرنغيتو” واسع الانتشار في إسبانيا.

وأوضح بيريز (75 عامًا) أنه لا مكان في قائمة ريال مدريد للتعاقد مع لاعبين جدد، لذلك سيتعيّن على النادي بيع بعض لاعبيه في الميركاتو الصيفي الحالي أولًا.

تعاقد ريال مدريد مؤخرًا مع لاعب الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني (23 عامًا) من موناكو، والمدافع الألماني أنطونيو روديغير (29 عامًا) من تشيلسي.

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وسيعمل الملكي على بيع بعض اللاعبين أمثال ماريانو دياز ولوكا يوفيتش وماركو أسينسيو، فيما ودّع النادي بالفعل إيكسو ومارسيلو وغاريث بيل.

جدير بالذكر أن ريال مدريد أنهى الموسم الماضي بطلًا للدوري الإسباني لكرة القدم، وحصد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخه.