تفقد مساجد المشاعر المقدسة.. آل الشيخ: جاهزون لاستقبال ضيوف الرحمن

مكة المكرمة – البلاد

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، جاهزية الشؤون الإسلامية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام 1443 هـ في جميع المواقع التي تشرف عليها الوزارة، سواء على الطرق البرية أو البحرية أو الجوية إلى جانب المواقيت والمساجد في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها.

وتفقد آل الشيخ أمس (الخميس)، عددا من مساجد المشاعر المقدسة تمثلت في مسجد نمرة ومسجد المشعر الحرام ومسجد حجاج البر ومسجد الخيف علاوة على مسجد أم المؤمنين عائشة، رضي الله عنها، بحي التنعيم، مطلعا على جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن، كما افتتح مبنى فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، حيث إنه تم هذا العام استحداث تقنية حديثة جدًّا، لتنقية الهواء في المشاعر المقدسة، بحيث يتغير الهواء الموجود في المسجد خلال ثلث ساعة تقريبًا من هواء مستهلك إلى هواء نقي ونظيف، لافتاً النظر إلى أن ما تم إنفاقه على أعمال تهيئة المساجد في المشاعر المقدسة يبلغ أكثر من 90 مليون ريال.

وبين آل الشيخ أن الوزارة من خلال وكالتي المشاريع والمساجد تتابع وتعمل طوال العام للوقوف على الخدمات التي تقدم في المواقيت والحرص على تحسينها؛ لكي تكون في أعلى المستويات التي تتمكن من خلالها لاستقبال ضيوف الرحمن، داعيا الله، عز وجل، أن يتقبل من ضيوف الرحمن حجهم وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا وعودة حميدة إلى أوطانهم سالمين غانمين.

ولفت إلى أن الوزارة ستقوم ببث أكثر من 4 ملايين و200 ألف رسالة نصية توعوية بعدة لغات على جوالات الحجاج.