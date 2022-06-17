بناء أول محطة تحلية مياه تعمل بالطاقة المتجددة

تبوك – البلاد

وقعت شركة إينووا للطاقة والمياه والهيدروجين- إحدى الأذرع التابعة لنيوم- مذكرة تفاهم مع شركة إتوتشو اليابانية (ITOCHU) وشركة فيوليا الفرنسية (Veolia) لتطوير أول محطة تحلية مياه تعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، في مدينة نيوم للصناعات المتقدمة والابتكار أوكساچون، التي من المقرر أن تبدأ الإنتاج في عام 2024.

وستعمل المحطة الجديدة بطاقة إنتاجية تبلغ 500.000 متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا عند اكتمال المشروع في عام 2025، أي ما يقارب 30% من إجمالي الطلب المتوقع على المياه في نيوم. وستقوم المحطة بإعادة تعريف مفهوم محطات تحلية المياه؛ إذ سيتم استخدام أغشية ذات تقنيات متقدمة ومبتكرة للترشيح الغشائي Membrane Separation لإنتاج المياه، وسيتم فصل جميع السوائل الملحية الناتجة واستثمارها بما يحقق أهداف نيوم البيئية؛ حيث سيتم تحويل مخلفات هذه السوائل إلى منتجات مفيدة؛ مثل الملح الصناعي عالي النقاء والبروم والبورون والبوتاسيوم والجبس والمغنيسيوم وعدد من المواد الأولية المعدنية النادرة، التي سيتم استثمارها لتغذية عدد من الصناعات والقطاعات الأخرى، وبالتالي الحد من التأثير البيئي للمحطة الجديدة.

ويمثل هذا المشروع التزام نيوم الكامل بتطوير اقتصاد دائري، وفقاً لأعلى المعايير البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث ستعمل إينووا من خلاله على إنشاء إمدادات مياه مستدامة ووفيرة للسكان وقطاع الأعمال في نيوم، باستخدام تقنيات عالية ودقيقة تضمن فصل جميع الرواسب والأملاح للحصول على أعلى درجة نقاء للمياه. كما تستهدف إينووا الوصول إلى مرحلة التصريف الصفري للمخلفات الناتجة عن عملية التحلية من خلال إعادة استثمار المخلفات الناتجة عن عملية الفصل؛ لإنتاج كميات كبيرة من المواد الصناعية القيمة التي يمكن استخدامها محليًا أو تصديرها؛ ويعد ذلك سابقة في هذا النوع من المشاريع.