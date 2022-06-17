إطلاق شركة متخصصة في تسويق المنتجات الزراعية

الرياض – البلاد

تستعد المملكة لإطلاق أول شركة متخصصة في تسويق المنتجات الزراعية السعودية بتمويل من صندوق التنمية الزراعية يصل 700 مليون ريال؛ الأمر الذي يشكل خطوة متقدمة في اتجاه دعم المستثمرين في القطاع الزراعي والمزارعين السعوديين بمختلف مناطق المملكة.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للزراعة وصيد الأسماك باتحاد الغرف السعودية الدكتور إبراهيم التركي: إن فكرة الشركة انطلقت بمبادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة في جهودها الكبيرة لتنمية وتطوير هذا القطاع بالمملكة وتحقيق مستهدفاته؛ وفقاً لرؤية المملكة 2030 برفع الناتج المحلي الزراعي من 130 إلى 165 مليار ريال، مفيداً أن المبادرة وجدت ترحيباً وتأييداً كبيراً في أوساط المستثمرين بالقطاع الزراعي؛ حيث أقرتها اللجنة بالإجماع ووجدت في تأسيس شركة للتسويق الزراعي إضافة حقيقة ونوعية للقطاع، تساعد في إيجاد هوية للمنتجات والمحاصيل الزراعية، تسهل على المزارعين الدخول في تفاوض جيد مع أسواق التجزئة، وتنظيم المزارع التي يبلغ عددها 660 ألف مزرعة بمختلف المساحات.