50 متطوعا في «دورة الحشود»

المدينة المنورة ـ البلاد

استفاد 50 متطوعاً ومتطوعة من الدورة، التي نظّمها “مكتب داعم” بمحافظة خيبر بالشراكة مع الكلية التطبيقية التابعة لجامعة طيبة بالمحافظة تحت عنوان “إدارة الحشود”، لتفعيل دور المتطوعين باستراحة حجاج البر بالمحافظة في خدمة ضيوف الرحمن.

وأوضح المتحدث الرسمي للمكتب محمد الهمش، أن الدورة نُفّذت بتوجيهات سمو أمير منطقة المدينة المنورة لتطوير بيئة العمل التطوعي بمنطقة المدينة المنورة ومحافظاتها. وبدأت استعدادات المتطوعين للمشاركة في تنظيم استراحة الحجاج عقب عيد الفطر المبارك من خلال حصر احتياجات العمل التطوعي بالمحافظة والعمل على إنهائها وتأهيل المتطوعين وتدريبهم، ضاربين أروع الصور المشرقة لشباب محافظة خيبر بغرس قيم ثقافة التطوع في خدمة حجاج بيت الله الحرام قاصدي مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وليكونوا واجهة مميزة كقرنائهم من أبناء المملكة في شتى المجالات الخدمية التي تُقدم لضيوف الرحمن.