وزير الطاقة عن العلاقات مع روسيا: دافئة مثل طقس الرياض

جدة : البلاد

قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم (الخميس)، إن العلاقات بين السعودية وروسيا دافئة مثل طقس الرياض.

وأجرى وزير الطاقة اليوم محادثات مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي ، تناولت مستقبل تحالف أوبك+.

عمل مشترك

من جهته، قال “نوفاك”، وفقا لـ”رويترز”، إن اجتماعه مع الأمير عبد العزيز بن سلمان كان مهما، موضحا أنهما بحثا التوقعات بشأن أسعار النفط وتوازن السوق.

وأشار إلى أنه أطلع وزير الطاقة على تطورات وضع إنتاج النفط الروسي، مؤكدا أنه من الضروري مواصلة العمل المشترك في أوبك+ لتجنب انهيار سوق النفط.