مزارعو أملج لـالبلاد : مهرجان سنوي لتسويق المانجو

أملج ـ سعود الجني

افتتحَ محافظُ أملج نايف المريخي أمس، مهرجانَ المانجو الأول بمحافظة أملج الذي يُنظِّمُهُ فرعُ وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك، ممثلاً بمكتب الوزارة بالمحافظة، وذلك بساحة مركز الاحتفالات بالمحافظة.

وتجولَ المحافظُ ومديرُ عام فرع الوزارة بتبوك المهندس هزاع الرويلي في مقر المهرجان، مطلعين على مشاركة مزارعي المحافظة الذين عرضوا أنواع المانجو التي تشتهرُ بها المحافظةُ، إلى جانب مشاركة الإدارات الحكومية المختلفة وركن وزارة البيئة والمياه والزراعة الذي يعرَّف المزارعين والزوار ببرامج الدعم والخدمات المقدمة لتنمية الزراعة واستدامتها بالمحافظة.

واستمعَ المحافظُ خلال الجولة إلى شرحٍ من مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بتبوك،عن المهرجان الذي يهدفُ إلى استثمار إمكانات محافظة أملج الزراعية، ودعم المزارعين وتحفيزهم لمزيد من المنتجات الزراعية ذات الجدوى الاقتصادية، مؤكدًا أنَّ المهرجانَ يُعدُّ ضمنَ سلسلة مهرجانات سيقيمُها الفرعُ في عدة أماكن من المنطقة خلال الفترة القادمة. وأكد عدد من المزارعين في أملج لـ” البلاد “ضرورة إقامة المهرجان سنويا، تزامناً مع موسم المانجو، واختيار موقع مناسب لعرض منتجاتهم فيه، لافتين إلى أن محافظة أملج تُعد من أشهر محافظات منطقة تبوك زراعياً، وذلك عطفاً على ما تمتلكه من مقومات طبيعة، من حيث التربة الصالحة للزراعة والمياه الجوفية المتوفرة التي تستخرج عن طريق الآبار الارتوازية.

يذكر أن شجرة المانجو تثمر في السنة مرة واحدة، ابتداء من شهر يونيو حتى منتصف أغسطس في كل عام، وتتحمل الشجرة درجة ملوحة تصل 3000 درجة، فيما تبدأ أوقات زراعتها في شهر مارس، ويفضل عدم الزراعة بأشهر ديسمبر ويناير وفبراير، ومع بداية شهر يونيو حتى منتصف أغسطس، يبدأ المزارعون في قطف الثمار التي يتم إنتاجها من مختلف مزارع المحافظة، التي تشهد تزايدا واضحاً في أعداد أشجار المانجو بها بعد التوجه من قبل المزارعين لترك الزراعة التقليدية والتوجه لزراعة المانجو.

ومن أشهر أصناف المانجو في أملج؛ السكري،الكيت، الزبدة، الفونس، ناعومي، الخد الجميل، وقلب الثور.