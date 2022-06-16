«لعبة الأمواج» الباردة تستقطب رواد موسم جدة

جدة ـ إيمان بدوي ـ نجود النهدي

بين الفينة والأخرى، يعلن موسم جدة عن إطلاق لعبة جديدة، أو تجربة متفردة بمواصفات عالمية، وذلك انطلاقا من منح خيارات متعددة للزوار لاختيار التجربة أو الألعاب التي تناسبهم.

ومؤخرا أعلن الموسم عن إطلاق لعبة Big Wavez في منطقة “سيتي ووك” التي تعد أول لعبة من نوعها في العالم؛ وخلال فترة قياسية استقطبت اللعبة الزوار بصورة مكثفة، فالكل يريد تجربة مائية مشوقة وفريدة من نوعها. وتتميز هذه اللعبة العالمية بطابعها الصيفي، وخاصية الأمواج الباردة التي توفرها وتمنح الزائر تجربة استثنائية، حيث تستقطب يومياً 400 زائر في الساعة على مدى 8 ساعات من العمل.

وأوضح المشرف في المنطقة أحمد العطاس، أن اللعبة صُممت في العام 2021 من قبل شركة إيطالية متخصصة في الألعاب المائية، ووُجدت اللعبة قبل 3 أشهر في موسم جدة، وتعمل على أرضية مخصصة لتتزامن مع تشغيل اللعبة، وتحمل الضغط العالي من الأمواج، مبيناً أن تركيب اللعبة استغرق حوالي شهر ونصف.



وأضاف أن هذه اللعبة تتمتع بقدر عالٍ من وسائل الأمن والسلامة، وتستقبل الشرائح من الزوار كافة؛ لخوض تجربة صيفية بطابع عالمي، وحصلت اللعبة على شهادة TUV المختصة بإدارة السلامة الوظيفية لتشغيل الألعاب، مشيراً إلى أن ارتفاع هذه اللعبة يصل لـ 15م، حيث ترتقي الأمواج في ارتفاعها لغاية 30 م، وتتسع إلى 20 شخصاً في التجربة الواحدة، التي يقضي فيها الزائر 3 دقائق يعيش فيها تجربة فريدة مع الأمواج.

=من ناحية أخرى، أنعش موسم جدة نسب الإشغال الفندقي ودور الإيواء السياحي بمدينة جدة التي حققت معدلات مرتفعة من النزلاء بالتزامن مع بدء الإجازة المدرسية المطولة، في ظل تواصل فعاليات الموسم واستقطابه للفعاليات والتجارب العالمية في مجال الترفيه، التي توفر خيارات متنوعة تلبي رغبات الزوار من داخل المملكة وخارجها.

ويعكس حجم الإقبال المتزايد على مناطق فعاليات موسم جدة مكانتها السياحية والترفيهية والتاريخية المميزة، وتنوع الخيارات فيها وتميز فعالياتها، التي جعلتها مقصداً للسياح والزوار من مختلف دول العالم، وتلبية فعالياتها لمختلف الأعمار والأذواق، كما تترجم أرقام الزوار المتصاعدة التقدم المحرز للمملكة في مجال صناعة الفعاليات والمعارض واجتذابها رؤوس الأموال والاستثمارات في هذا المجال، واستقطابها للتجارب والمعارض العالمية في هذا المجال.