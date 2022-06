فيلم بوغبا الوثائقي يكشف كواليس رحيله عن مانشستر يونايتد

أوضح الفرنسي بول بوغبا (29 عامًا) أنه رفض عرضين من مانشستر يونايتد الإنجليزي لتمديد تعاقده، أحدهما وصل إلى 340 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وجاء في كواليس فيلم بوغبا الوثائقي الذي سيبث الجمعة 17 يونيو بعنوان “The Pogmentary” أن إدارة مانشستر يونايتد لم تكن جادة بشأن الاحتفاظ به.

رحل بوغبا عن مانشستر يونايتد هذا الصيف، بعد 6 مواسم متتالية داخل أروقة النادي، عندما وفد من يوفنتوس الإيطالي صيف 2016 مقابل 100 مليون يورو.

رفض اللاعب الفائز بكأس العالم 2018 رفقة المنتخب الفرنسي تمديد تعاقده مع الشياطين الحمر، والأقرب بحسب وسائل إعلام هو العودة إلى يوفنتوس.

ويظهر بوغبا في الفيلم الوثائقي متحدثًا إلى وكيل أعماله، مينو رايولا قائلًا: “كيف يمكن للنادي إخباري أنه يريدني أن أبقى ولا يقدم لي شيئًا؟”.

يرد مينو رايولا: “إن كانوا يريدونك فعليهم وضع الأموال على الطاولة، وبناء الفريق من حولك، يجب أن يتصرف النادي في هذه المرة بشكل مختلف”.

يتحدث بوغبا: “إنهم يكذبون، كيف يريدوني وفي نفس الوقت لا يقدمون شيئًا من أجلي؟ لم أر مثل هذا في حياتي، سوف أثبت خطأهم”.

