جمعية “تمكن” بالمدينة تحصل على اعتماد المعيار الوطني للتطوع “إدامة”

المدينة المنورة : البلاد

حصلت جمعية المدينة للتوحد تمكن بمنطقة المدينة المنورة على اعتماد المعيار الوطني للتطوع “إدامة” من قبل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، وذلك إثر تأسيس وتفعيل جمعية المدينة للتوحد تمكن لوحدة التطوع .

وقال المدير التنفيذي للجمعية الدكتور عادل العوفي الحمد لله لإتمامنا تأسيس وحدة التطوع وفق معيار “إدامة” الوطني ، ونعمل في تطوير قدرات الجمعية وتحقيق الاستدامة من خلال تطبيق ممارسات المعيار حيث سيسهم ذلك بإذن لله في تفعيل المشاركة المجتمعية وتحقيق مؤشرات الرؤية الوطنية الطموحة وأهدافها وأشار العوفي نسعى لتحسين تجربة المتطوعين وإتاحة تنوع فرص التطوع لتكون مناسبة لمختلف فئات المجتمع التي تسهم بفعالية لتحقيق احتياجات ذوي التوحد وأسرهم من قبل متطوعين متخصصين بمختلف مجالات التطوع ومشاركتهم في المبادرات والبرامج والفعاليات المتنوعة التي تطلقها الجمعية بما يتناسب ودوافع المتطوعين واهتماماتهم

وأضاف العوفي لاستمرارية إدامة تسعى الجمعية تقديم البرامج عبر عدة خطوط متوازية وهي أولا التوعية حيث تقوم الجمعية بتدريب مجموعة من المتطوعين السعوديين من أجل تعزيز قدراته في كيفية التعامل مع المستفيدين ، ثم القيام بإنشاء قاعدة بيانات للعمل التطوعي داخل المركز لتحقيق الأهداف بكفاءة وجودة أعلى وتسعى الجمعية إلي إيجاد فرص تطوعية واضحة تتصف بالأمان و الكفاءة المطلوبة هذا بالإضافة إلي الحرص الكامل على توثيق وحفظ ساعة المتطوع، وثالثاً تنظيم الجهود التطوعية المبذولة خلال فترة ساعات التطوع وذلك أثناء الفعاليات أو المبادرات التي تنفذها الجمعية أو العمل داخل المركز إلي جانب نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي وتعزيز مفهوم المبادرة و الشعور بالمسئولية وأخيراً جمعية تمكن يسرها انضمام أبناء الوطن إليها من أجل المساهمة في تحقيق أهداف الجمعية حيث أن وقت هؤلاء المتطوعين وجهدهم وعطائهم هو محرك ازدهار الوطن