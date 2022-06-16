جدة التاريخية تحتفي بالليالي اليمنية

جدة – خالد بن مرضاح

شهدت جدة التاريخية أمس، حفلا استثنائيا على مسرح البحر الأحمر، أحياه عدد من الفنانين اليمنيين على خشبة مسرح البحر الأحمر، وذلك وسط حضور كبير من محبي الطرب، وقد افتتح الحفل الفنان فؤاد الكبيسي، ثم غنى بعده الفنان عبود خواجة، واختتم الحفل الذي استمر حتى منتصف الليل الفنان حسين محب. وعلى أنغام العود، بدأ عبود خواجة بشد انتباه الجمهور، وغنى أيضا “سمارة يا سمارة” التي تفاعل معها الجمهور. وعبر الفنان عبود خواجة عن سعادته بالمشاركة في موسم جدة، وأثنى على الدور الذي تقوم به هيئة الترفيه بدعم الفنانين من جميع أنحاء الوطن العربي.



من جانبه عبر حسين محب عن إعجابه بمدينة جدة وقال: دائما نسمع بأن جدة غير، وهي بالفعل غير، لافتا إلى أن الجمهور السعودي متفرد في ذائقته الفنية، ومحب لألوان الطرب اليمني. يذكر أن الحفل شهد حضورا كبيرا من محبي الطرب، وكان في استقبالهم زكي حسنين، الذي أكد على دعم الهيئة العامة للترفيه جميع أشكال وصور الترفيه للجاليات المقيمة في المملكة العربية السعودية.