“تقنية أملج” تفتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج الدبلوم الصباحي

أملج – سعود الجهني

أعلنت الكلية التقنية بأملج عن فتح باب القبول الإلكتروني للراغبين في التقديم على برامج الكلية لمرحلة الدبلوم الصباحي لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية أو ما يعادلها وذلك للالتحاق ببرامج الكلية للدبلوم الصباحي في قسم التقنية الكهربائية تخصص القوى الكهربائية – قسم التقنية الإدارية تخصص الإدارة المكتبية – قسم التقنية الميكانيكية تخصص ميكانيكيا سيارات وذلك للفصل التدريبي الأول من العام 1444هـ.

و أوضح عميد الكلية م. احمد بن حامد الحربي للراغبين في التسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبوابة القبول الموحد بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (قبولي) على الرابط: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate ، خلال مواعيد القبول و التسجيل اعتباراً من يوم الاحد الموافق 25 / 12 / 1443هـ حتى تاريخ 29 / 12 / 1443هـ.