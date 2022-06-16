تامر حسني يشعل حماس جمهور موسم جدة بأجمل أغانيه

جدة- خالد بن مرضاح

أطرب الفنان تامر حسني جمهوره في موسم جدة بأجمل أغانيه؛ وسط تفاعل كبير من الجمهور الغفير الذي ملأ مسرح بنش مارك، وردد كثيراً أغانيه المفضلة وعاش واحدة من أجمل ليالي الطرب في موسم جدة.

وأسهم الحس الموسيقي الرفيع للفنان تامر حسني وارتباطه بالأغاني الشعبية السهلة في كاريزمته الخاصة في خلق حالة من الحماس والتفاعل لدى الحضور، الذين كانوا على موعد جديد مع فنانهم الذي إعتاد على جمهور جدة وذائقته الفنية الرفيعة.

وكان الحفل قد بدأ بأغنية “قولني كلام”، كما قدم الفنان تامر أغنية “كل مرة”، وردد الجمهور معه أغنية “حلو المكان” وأغنية “إرجعلي” بالإضافة إلى باقة مميزة من أجمل أغانيه.

وتشهد الحفلات الغنائية في موسم جدة إقبالاً كبيراً من الزوار من الجنسين، ولا يزال الموسم يفاجيء جمهوره بالكثير من الحفلات المميزة لنخبة من ألمع نجوم الفن في الوطن العربي.