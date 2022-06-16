الدوري الإنجليزي: الكشف عن مواعيد الموسم الجديد

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليغ” الخميس 16 يونيو، عن موعد انطلاق المسابقة في موسمها الجديد 2022-2023 في بيان رسمي.

سينطلق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي أمسية الجمعة 5 أغسطس، بمباراة ديربي لندن المصغر بين أرسنال وكريستال بالاس في ملعب الأخير.

فيما يواجه حامل اللقب مانشستر سيتي نظيره وست هام يونايتد، ويخرج الوصيف ليفربول لملاقاة فولهام اللندني الصاعد حديثًا يوم الأحد 7 أغسطس.



مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 2022-2023

كريستال بالاس – أرسنال (5 أغسطس)

ليدز يونايتد – وولفرهامبتون (6 أغسطس)

بورنموث – أستون فيلا (6 أغسطس)

ليستر سيتي – برينتفورد (6 أغسطس)

نيوكاسل – نوتنغهام فورست (6 أغسطس)

توتنهام – ساوثهامبتون (6 أغسطس)

إيفرتون – تشيلسي (6 أغسطس)

فولهام – ليفربول (6 أغسطس)

وست هام – مان سيتي (7 أغسطس)

مان يونايتد – برايتون (7 أغسطس)