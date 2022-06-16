اتفاقيات لتعزيز حفظ النعمة

جدة ـ البلاد

وقّع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي اتفاقية مع مدير عام جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة أحمد بن حربي المطرفي، كما تم توقيع اتفاقية مع المدير التنفيذي للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ” تراحم”، واتفاقية مع جمعية حجر الخيرية. تأتي هذه الاتفاقيات بهدف الإسهام في حفظ النعمة والحد من الفقد والهدر في الغذاء بالمنطقة، بالإضافة إلى توعية المجتمع بأهمية المحافظة على النعمة.

وذلك ضمن إطار اهتمام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بالقطاع غير الربحي؛ كونه شريكًا أساسيًا للقطاع الحكومي في تنمية المجتمع، والمساهمة في تحقيق رؤية 2030 بتفعيل الخدمة المجتمعية.

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي في كلمته عند توقيع الاتفاقية في مقر الفرع بجدة، على أهمية حفظ النعمة وعدم الإسراف بها، موضحًا أن ذلك ما تحثنا عليه تعاليمنا الإسلامية؛ حيث تبنت الوزارة مبادرة “البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء”، والذي سيسهم، بمشيئة الله، في نشر الوعي، والمحافظة على النعم التي أنعم الله بها على وطننا الغالي.