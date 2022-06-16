اتحاد الأثقال يطلق بطولة المملكة المفتوحة للكبار

الرياض – هاني البشر

يقيم الاتحاد السعودي لرفع الاثقال بطولة المملكة المفتوحة للكبار للرجال والسيدات للهيئات والماستر خلال الفترة من 23-26/6/2020 وذلك على صالة استاد الأمير فيصل بن فهد ( الملز ) بمدينة الرياض

كما أكد محمد الحربي رئيس الاتحاد السعودي لرفع الاثقال ان اقامت مثل تلك البطولة سيساهم بفعالية بنشر لعبة رفع الاثقال في أوساط الرياضة بالمملكة وزيادة عدد ممارسيها واستقطاب المواهب من أبطال وبطلات البطولات الداخلية لضمهم لصفوف المنتخبات السعودية وإعدادهم لتمثيل المملكة خلال المشاركات الخارجية .