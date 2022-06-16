“إعمار اليمن” يفتتح مشروعات تعليمية في محافظة مأرب

مأرب : البلاد

افتتح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اليوم، مشروعين تعليميين في محافظة مأرب؛ دعماً لفرص التعليم والتعلّم، ورفعاً لكفاءة المؤسسات التعليمية في المحافظة، وتلبية الحاجة المتزايدة للتعليم في المحافظة، تمثّلت بمشروعي تطوير جامعة إقليم سبأ، وإنشاء مجمع الموهوبين.

وحضر الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة كل من: مدير مكتب عضو مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المكتب الفني الدكتور علي الجبل، ورئيس جامعة إقليم سبأ الدكتور محمد حمود القدسي، والمدير العام لمكتب التربية والتعليم عبدالعزيز الباكري والمدير العام للمعلومات والتوثيق نائب مدير مكتب المحافظ عبدربه محمد حليس، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وعدد من مديري عموم المكاتب التنفيذية في السلطة المحلية.

وتسهم المشروعات التعليمية في زيادة فرص الالتحاق بجامعة إقليم سبأ، وتوفير بيئة تعليمية جيدة، وتلبية الحاجة المتزايدة التي تشهدها الجامعة، كما تسهم في بناء مجتمعات أكثر تميزاً وازدهاراً.

ويتضمّن مشروع تطوير جامعة إقليم سبأ بمحافظة مأرب إنشاء مبنيين جديدين يشتملان على مبنى إداري ومبنى للقاعات الدراسية بعدد (16) قاعة. ويخدم المشروع 3129 مستفيداً، وكذلك الملتحقين بالجامعة من مأرب والجوف والبيضاء والنازحين من المحافظات المجاورة.

ويتكون مشروع إنشاء وتجهيز مركز الموهوبين في مأرب من: مجمع نموذجي يتضمّن (12) فصلاً دراسياً ومرافق متعددة تشمل معامل تعليمية للحاسب الآلي والكيمياء ومكاتب إدارية وساحات خارجية وملاعب رياضية؛ توفيراً لبيئة ملائمة لتنمية العقول المبدعة، وتمكين النشء من التميّز ورعاية وتشجيع الابتكار، حيث سيخدم المشروع 1369 مستفيداً.

ويأتي دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لقطاع التعليم في محافظة مأرب؛ رفعاً لمستوى التحصيل العلمي وتمكيناً لفئة الشباب، مما سيعود بالنفع على مجتمعاتهم، كما تعد هذه المشاريع جزءاً من مشاريع البرنامج في محافظة مأرب.

وتشمل مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة مأرب مشروع إعادة تأهيل طريق العبر الذي يعد خط ربط دولي إستراتيجي بين المحافظات، ويسهم في الحد من الأخطار والأضرار الناجمة عن تهالك الطريق، كما يرفع من كفاءة الاستخدام وتسهيل حركة الأفراد والبضائع بشكل آمن.

ويدعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قطاع الصحة في محافظة مأرب عبر عدة مشروعات طبية، منها: دعم مستشفى كرا العام عبر توفير (24) جهازاً طبياً، ودعم مستشفى 26 سبتمبر عبر توفير (27) جهازاً طبياً، وكذلك دعم مستشفى هيئة مأرب العام عبر توفير (13) جهازاً طبياً، بالإضافة إلى دعم هذه المستشفيات بثلاثة سيارات إسعاف مجهزة بالكامل؛ رفعاً لكفاءة الخدمات الطبية في المحافظة، وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة، وزيادة فرص الحصول على العلاج، وتيسير الوصول للخدمات الطبية.

وانعكست مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في العديد من القطاعات إيجاباً على تحسين حياة الأهالي في محافظة مأرب وعلى معيشتهم اليومية. وكذلك تضمّنت مشاريع البرنامج في محافظة مأرب دعم قطاع المياه عبر مشروع رفع كفاءة نقل المياه، وذلك بتوفير صهاريج نقل المياه الآمنة والعذبة للأهالي والنازحين والتجمعات السكانية التي تفتقر إلى المياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى برنامج سبأ للتمكين الاقتصادي بالشراكة مع مؤسسة فتيات مأرب، حيث يهدف إلى تدريب وتأهيل 60 امرأة من رائدات الأعمال، وكذلك مشروع توفير الإنارة بالطاقة الشمسية لعدد من الطرقات في المحافظة، لكفاءتها العالية وضمان الاستدامة فيها، وخدمة أهالي المحافظة بشكل مباشر في تنقلاتهم اليومية، وكذلك غيرها من المشاريع والمبادرات التنموية والأنشطة في مجال الإصحاح البيئي. وتعد هذه المشاريع التعليمية ضمن (207) مشاريع ومبادرات تنموية نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في (7) قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.