أمير المدينة المنورة يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 58 من طلاب الجامعة الإسلامية

المدينة المنورة : البلاد

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة حفل تخريج الدفعة الـ 58 من طلاب الجامعة الإسلامية للعام الجامعي 1443هـ، والبالغ عددهم 1742 طالباً من مختلف المراحل الأكاديمية والدرجات العلمية.

وأشاد سمو أمير المنطقة بدور الجامعة التعليمي والبحثي والمجتمعي في تعميق مفهوم رسالة الوسطيّة والاعتدال، مشيراً إلى ما تُحاط به الجامعة الإسلامية منذ تأسيسها من عظيم رعاية واهتمام ودعم لامحدود من قادة هذه البلاد؛ لتكون نبراساً معتدلاً في نشر المعرفة والعلم لخدمة المسلمين في كافة أنحاء العالم.

واستُهلت فقرات الحفل بانطلاق مسيرة الخريجين، ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً تعريفياً عن الجامعة ورسالتها بالإضافة إلى أبرز خريجيها، بعد ذلك ألقى الخريج محمد سلامي من المملكة المغربية، كلمة نيابة عن زملائه خريجي الجامعة الإسلامية، نوهّ فيها بجهود المملكة في تهيئة الفرصة لتقديم العلوم الشرعية والعربية والمعارف الأخرى للطلاب المسلمين القادمين من كافة دول العالم، وأشرف عليها علماء فضلاء، وواصل المسيرة من بعدِهم أساتذة متميزون؛ ليضمنوا تحقيقَ أفضل النتائج واستدامتِها، مشيراً إلى أهمية تحقيق الأثر في نشر الدعوة الإسلامية الصحيحة وخدمة الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

إثر ذلك، ألقى صاحب السمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان رئيس الجامعة كلمة بهذه المناسبة، نوّه فيها بما توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – للتعليم في المملكة، مشيراً إلى سعي الجامعة إلى تسخير جميع الإمكانات لتكون بيئةً تعليمية متكاملة وجاذبة، تتميز بجودة العمليات والمخرجات، ومحفزة للرّيادة والابتكار، وداعمةً للبحث العلمي، ومشاركةً في خدمة مجتمعها، في ظل الخبرات والتنوع في التّخصصات، وعمليات التّجويد والبرامج الأكاديمية والوحدات الخدمية، وبما هُيئ لها من امتداد عالميّ يمكنها من تحقيق التطلعات، مشيراً إلى البرامج التطويرية التي شهدتها الجامعة من ضمنها تدشين الخطّة الإستراتيجية الثّالثة، بالإضافة إلى مشروع مطور الذي يستهدف تطوير البرامج الأكاديمية ومواءمتها مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال سموه : ” أتقدم لكم بأجمل التهاني وأصدق المشاعر على ما حققتم من إنجاز، فقد كنتم مثالاً للجد والاجتهاد وتخطيتم التحديات التي مررنا بها إبان جائحة كورونا، وقد حان الوقت لتعودوا إلى بلادكم لتكملوا مسيرة البناء والتنمية، وأوصيكم بأن تكونوا خير سفراء لهذه البلاد وجامعتكم في تمثيلها خير تمثيل، مقدماً شكره لسمو أمير المنطقة على رعايته ودعمه للجامعة وطلابها “.

وفي نهاية الحفل، تسلمّ سمو أمير منطقة المدينة المنورة نسخة من شهادة جينيس للأرقام القياسية العالمية التي حققتها الجامعة الإسلامية في تنوع جنسيات طلابها، كما كرّم سموه الفائزين بجائزة الجامعة الإسلامية للخريجين الرواد.